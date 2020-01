Un’inizio d’InCanto per la cooperativa di Belforte

Riprende l’attività culturale per soci, amici e cittadini della coopBelforte.

Il primo appuntamento del 2020 è un tributo a Fabrizio de Andrè, con Renato Franchi e l’orchestrina dell suonatore Jones.

«Renato Franchi con la sua band è stato ospite già negli anni scorsi alla cooperativa di Belforte, e ci fa piacere inaugurare la stagione con lui che è sempre apprezzato sia per la sua presenza che per il repertorio, fatto di canzoni molto amate» ha commentato il presidente della cooperativa di Belforte Fabrizio Mirabelli.

Non sarà solo Faber però il protagonista del concerto, previsto per martedì 14 gennaio alle 21, nella sede di via Belforte: Renato Franchi presenterà infatti anche il suo ultimo album, uscito a dicembre 2019 per l’etichetta L’Atlantide e distribuito da Egea Music, dal titolo d’InCanto.

Un album che sta già riscuotendo grandi successi nel tour appena avviato e che farà martedì 14 la sua prima tappa varesina.