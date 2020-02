I 70 anni di Avis Gallarate raccontati con i numeri

Il prossimo 29 febbraio riunirà gli iscritti nella sala didattica della Radiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate per la sua 71sima assemblea annuale. Varesenews celebra i primi sette decenni di attività di Avis Gallarate con un’infografica che racconta dell’impegno nella raccolta di sangue della sezione cittadina dell’associazione.

Immaginandolo come un orologio, il grafico si legge a partire dalle 3 e in senso antiorario. Ogni linea rappresenta un’annata, più é lunga maggiore é la quantità di sacche di sangue raccolte all’interno della sede di Avis Gallarate.

Un percorso partito nel lontano 1949, quando la sezione cittadina del sodalizio poteva contare solo sulla disponibilità di 21 donatori. Un numero cresciuto via via negli anni, fino ad arrivare ai 2.620 associati registrati nel corso del 2018. Un’annata nella quale all’interno della sede di via Bonomi sono state raccolte 4.780 sacche di sangue.

[L’autore dell’articolo é socio Avis]