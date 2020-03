Due medici di base di Busto Arsizio positivi al Coronavirus

Due medici dello Studio di Medicina Generale di Viale Cadorna 31/A sono risultati positivi al Coronavirus. La notizia si è diffusa nel corso della giornata di domenica con un messaggio che è passato di chat in chat sul telefono di tantissimi bustocchi per invitare tutte le persone che erano state a contatto con quel centro a porsi in quarantena. Una notizia inesatta che nel corso della serata è stata precisata dallo stesso centro.

“La notizia che è circolata in forma anonima riguardo lo studio è inesatta e sta provocando allarme ingiustificato -si legge in una nota-. In particolare due colleghi sono stati effettivamente ricoverati nel fine settimana, ma i pazienti che hanno frequentato lo studio non sono stati esposti ad alcun rischio aggiuntivo ne’ candidati a misure di quarantena. In particolare, quanti hanno frequentato lo studio solo per la richiesta od il ritiro di certificati e prescrizioni non sono chiamati ad ottemperare ad alcun provvedimento come quarantena, isolamento o tampone, soprattutto alla luce dell’adeguatezza dei metodi di distribuzione dei documenti medesimi, messa in atto con dispositivi di protezione adottati dal personale di studio”.

Situazione diversa si potrebbe verificare invece per i pazienti che sono entrati in contatto con i due dottori ma, in quel caso, la comunicazione arriverà dall’ATS e non da un messaggio di whatsapp. Provvedimenti che al momento non sono stati presi e che, spiega ancora il centro, “potrebbero valere solo nei confronti del personale di Studio e nei confronti dei pazienti che sono entrati in contatto con i due colleghi”.