L’Antidoto Sonoro 4Bergamo! nelle corde di decine di band

Una lunga diretta live no-stop, una kermesse durante le giornate di sabato e domanica con decine di gruppi che hanno risposto all’appello del collettivo Sativa di Varese.

Un modo per stare insieme. condividere un impegno importante: raccogliere fondi per l’ospedale di Bergamo. L’Antidoto Sonoro 4Bergamo! è il titolo scelto e la piattaforma che verrà utilizzata è Facebook.

I ragazzi pubblicano un evento e scrivono le ragioni dell’impegno a cui stanno rispondendo in moltissimi. A organizzare l’iniziativa sono il collettivo Sativa, Gorilla Project, DLA_ValleY e Funkybuilder NCTRN rec.

“Continuando a cavalcare l’onda degli streaming musicali ormai molto diffusi, L’Antidoto Sonoro si è allargato e ha coinvolto altri collettivi e singoli artisti. Ci siamo resi conto che in questo momento intrattenervi con la musica non è abbastanza e sentiamo forte l’esigenza di supportare con la nostra arte chi sta combattendo in prima linea negli ospedali.

Questo fine settimane realizzeremo delle dirette streaming di music set e visual art, con diverse realtà, che continueranno anche nei prossimi weekend. Questa iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che si trova in un momento di grande difficoltà e a cui vogliamo dare il nostro supporto.

Le donazioni potranno essere effettuate utilizzando una piattaforma di crowdfunding al seguente link.

Alla fine di ogni weekend di dirette l’intero ricavato verrà devoluto all’Ospedale di Bergamo tramite bonifico bancario che verrà pubblicato sui nostri canali.

In un momento del genere riteniamo importantissimo stare più uniti che mai, lottare insieme su un fronte comune e supportarci a vicenda. Con questa iniziativa, in cui noi mettiamo tutto il nostro cuore, è proprio questo quello che vogliamo trasmettere!”