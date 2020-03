I magazzinieri di Poste e Sda incrociano le braccia

Agitazione al Gateway di Poste Italiane – SDA di Lonate Pozzolo, vicino a Malpensa.

I facchini che lavorano (per lo più inquadrati in cooperativa) nel centro di smistamento hanno incrociato le braccia, pur essendo al lavoro

Non è uno sciopero, ma un’astensione finché non vengono garantite le condizioni di sicurezza sul lavoro, contro il rischio di contagio da Coronavirus. «Siamo sul piazzale e al lavoro, appena pronti noi siamo qui a disposizione per riprendere l’attività» spiegano i lavoratori.

Il magazzino gestisce spedizioni che arrivano da ogni parte del mondo all’aeroporto di Malpensa. «Il DPCM dell’11 marzo prevede una procedura a tutela dei lavoratori. I facchini oggi non hanno mascherine e guanti e non si fa la bonifica se non con la candeggina a terra qualche giorno fa» dice Maria Soriane, del sindacato SOL Cobas. «Ovviamente i lavoratori sono molto preoccupati. Non sono in sciopero, ma in stato di agitazione: sono al lavoro, ma non sono nelle condizioni di lavorare»

Complessivamente sono 150 le persone al lavoro su turni, secondo i lavoratori circa il 50% sta aderendo alla richiesta di maggiore sicurezza attendendo di iniziare ad operare. Nel pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, sul piazzale ci sono una ventina di persone che rendono visibili la protesta.