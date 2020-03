Un nuovo decesso di Coronavirus a Samarate

«Nel giorno della commemorazione per tutti coloro che ci hanno lasciato a causa del Covid-19 in queste settimane, la comunità di Samarate piange la scomparsa di un nuovo concittadino.

Una nuova triste pagina per l’intera comunità di Samarate. Sono affranto, come tutti voi. L’infelice notizia mi è arrivata oggi – martedì 31 marzo – da Ats Insubria e Prefettura di Varese», ad annunciare il quarto decesso di Samarate è il sindaco, Enrico Puricelli.

Per ora i decessi ammontano a 4, mentre i positivi rimangono 6.

«Da parte mia e di tutta l’amministrazione vogliamo porgere le nostre sentite condoglianze alla famiglia. Mi stringo a loro, a nome dell’intera comunità di Samarate. Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi. Gli anziani, soprattutto quelli con patologie croniche, devono rimanere a casa! Chiedo infine ai Samaratesi un piccolo gesto simbolico che serva a trasmettere la propria vicinanza a chi soffre: questa sera, accendiamo tutti una candela sul davanzale di casa. Illuminiamo questa notte».