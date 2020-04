All’ospedale di Varese le donazioni di organi non si sono fermate

Il 19 aprile sarà celebrata la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti.

Il Centro Nazionale Trapianti, per l’occasione, ha promosso l’iniziativa “Io faccio la mia parte. Tu puoi fare la tua”, chiedendo ai Coordinamenti Ospedalieri del Procurement il contributo di partecipare attivamente a questa iniziativa, inviando foto dei professionisti coinvolti nel processo di Donazione.

«Abbiamo risposto con entusiasmo all’appello del Centro Nazionale Trapianti, inviando due fotografie – spiega la Dott.ssa Federica de Min, Coordinatrice Procurement per l’ASST dei Sette Laghi – In una siamo ritratte io e l’infermiera che mi supporta nell’attività di coordinamento, nell’altra siamo assieme a medici e infermieri delle Rianimazioni, primario compreso».

La Dott.ssa De Min tiene a precisare che, in questa situazione di emergenza, l’Ospedale di Circolo di Varese è uno dei soli tre ospedali in Regione Lombardia in cui vi sono le condizioni necessarie e sufficienti per realizzare la donazione di organi e tessuti, rispondendo così ai bisogni dei cittadini che attendono un trapianto.

«Nel nostro ospedale – spiega De Min – rimane operativo il Coordinamento Locale Ospedaliero di Procurement, con personale dedicato e reperibile. La nuova organizzazione dell’ASST Sette Laghi ha previsto, all’interno dell’ospedale di Circolo, una Terapia Intensiva polivalente, con pazienti Covid negativi e una serie di percorsi diagnostici e di sala operatoria che consentono di garantire la sicurezza del processo di Donazione in tutte le sue fasi».

Da qui l’hashtag che è stato scelto per promuovere la campagna del Centro Nazionale Trapianti: #aVareseSÌdona

Per maggiori informazioni: https://www.diamoilmegliodinoi.it/landing-page-gallery/