La cerimonia del 25 aprile a Varese è su Facebook

Una lunga e articolata cerimonia si è svolta il 25 aprile 2020 a Varese.

Ovviamente, non dal vivo e non con una manifestazione di piazza, ma con una articolata trasmissione su Facebook che ha visto la partecipazione non solo del sindaco Davide Galimberti, ma anche del Prefetto, del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, del prevosto monsignor Luigi Panighetti, dell’assessore all’istruzione Rossella Dimaggio.

Ci sono state anche tante testimonianze: dai partigiani agli operatori del soccorso e della protezione civile. Sono state premiate con la pubblicazione anche le foto dei bambini che hanno festeggiato la liberazione con il tricolore ed è stata cantata, in streaming, una bella versione di Bella ciao dal Coro infantile delle mani Bianche