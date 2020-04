Mappe e avventure per evadere

Conoscere il mondo e vivere mille avventure comodamente adagiati sul divano, sul letto, la poltrona o i cuscini di casa. Con l’aiuto di un paio di libri naturalmente, proposti per accendere la curiosità e la fantasia dei bambini che sapranno fare tesoro di queste letture per vivere nuove esperienze fuori casa non appena potranno ricominciare ad uscire.

Mappe

Da giorni siamo chiusi nelle case, sospesi in un tempo fluttuante. Non possiamo uscire, ma possiamo viaggiare con la fantasia.

Elekta Kids pubblica la nuova edizione di “Mappe”, un atlante per viaggiare tra terre, mari e culture del mondo.

Basta scegliere dove andare e verrete catapultati in terre meravigliose. Grazie alle immagini dei cibi tipici, della flora e fauna, i monumenti avrete compiuto una gita soddisfacente al cento per cento.

Ottimo da sfogliare a Pasquetta!

Mappe

di Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski

Elekta Kids – 25 euro

Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni

Come fare per non annoiarsi dopo tanti giorni di quarantena?

Ci pensa “Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni”. 50 missioni tutte da scoprire per diventare un vero avventuriero.

Solo dopo averle superate tutte verrà consegnato il tanto atteso riconoscimento: il certificato del perfetto avventuriero!

Così non appena potremo uscire di casa sapremo cavarcela in tutte le situazioni possibili!

Molto coinvolgente e divertente. Da fare da soli o insieme a tutta la famiglia!