Molina, nuovo servizio radiografie toraciche

Oggi sono state eseguite presso il reparto di Cure Subacute le prime 16 radiografie, all’istituto Molina, in collaborazione con il Centro Medico Beccaria, che ha messo a disposizione un nuovo apparecchio radiologico portatile, che rende possibile eseguire radiografie a domicilio, oltre che in RSA.

Fino ad ora per effettuare una radiografia un ospite del Molina doveva essere inviato in ospedale, cosa che in questo momento risulterebbe particolarmente problematico.

Si è trattato di radiografie del torace, che sono state effettuate su pazienti con infezione da Covid 19. Nei prossimi giorni della settimana si procederà con il programma che prevede di effettuare tale indagine diagnostica in tutti i pazienti con diagnosi o con sospetto di polmonite interstiziale.

La radiografia del torace rappresenta un esame diagnostico importante per un adeguato trattamento di questi pazienti.

Come già annunciato da ATS, nelle prossime settimane dovrebbe partire anche un altro programma promosso da ASST Sette Laghi ed ATS che prevede l’esecuzione di radiografie in RSA. La Fondazione Molina parteciperà naturalmente a tale programma.