Parte la raccolta del verde “porta a porta”

È partita oggi la raccolta del verde “porta a porta”. La decisione è stata presa dalla Seprio Patrimonio e Servizi in accordo col Comune in seguito alla chiusura della piattaforma ecologica a causa dei provvedimenti per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. L’amministratore unico Gianfranco Crosta spiega: «Raccomandiamo, almeno per la fase iniziale, di non esporre più di due sacchi (di qualsiasi colore ma non neri), al fine di avviare il servizio senza sovraccaricare gli operatori e senza intasare la raccolta.

I sacchi dovranno essere esposti entro le ore 6 del giorno previsto per la zona interessata. I giorni sono i seguenti, mantenendo la stessa suddivisione in zone della normale raccolta differenziata: il martedì per la zona 1, il mercoledì per la zona 2, il giovedì per la zona 3.

Sui costi l’assessore Vito Pipolo rassicura che «Non vi sarà nessun costo aggiuntivo a carico dei cittadini.I sacchi da ritirare non possono essere più di due. Non si ritirerà il verde conferito nei sacchi neri».