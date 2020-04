Star bene: il potere di parole e pensieri

Restare ancora chiusi in casa è sempre più logorante, soprattutto per i bambini. E allora aiutiamoli e concentriamoci insieme a loro insieme a due libri magnifici per il momento difficile che stiamo attraversando.

Grazie a Errekappa edizioni, casa editrice che si occupa di PNL (letteralmente “Programmazione Neuro Linguistica”, cioè un modello di comunicazione interpersonale che si occupa principalmente della relazione fra gli schemi di comportamento di successo e le esperienze soggettive. Una specie di terapia alternativa per aiutare le persone ad avere vite migliori e più complete), per bambini e per adulti, per aver pubblicato due albi illustrati così profondi.

Il bambino dai capelli di zucchero

Il primo è “Il bambino dai capelli di zucchero” di Barbara Zuccotti.

Un bimbo dai capelli di zucchero deve attraversare una foresta e tutti gli animali del bosco che incontra vogliono assaggiare la sua deliziosa chioma. Ian, questo il nome del piccolo protagonista, scappa e si rifugia in una grotta ma non può nascondersi per sempre, quindi escogita un’idea vincente: utilizza il potere della comunicazione per convincere gli animali a lasciarlo passare.

Alla fine li ricompensa con un po’ dei suoi dolci capelli che saziano il palato di tutti.

Presente anche un piccolo glossario con le parole difficili. Amo i glossari alla fine dei libri.

Questa storia insegna ai bambini a tentare sempre di avere un approccio positivo e propositivo con gli altri, anche se a prima vista sembrano pericolosi.

“Il bambino dai capelli di zucchero”

di Barbara Zuccotti

Errekappa edizioni – 14 euro

Un pensiero che cos’è

Il secondo libro è pura poesia: “Un pensiero che cos’è?”. Di Jack Pransky e Amy Kahofer.

Questo albo fornisce ai bambini gli strumenti e una speranza per poter uscire da qualunque situazione difficile in cui essi si possano sentire imbrigliati.

Insegna che non sono i sentimenti a emergere dalle circostanze della vita ma è il pensiero a creare sentimenti. I pensieri sono favolosi!

Tutti noi abbiamo il potere di cambiare le nostre vite in meglio.

Tutto comincia con un pensiero.

Un pensiero che cos’è? Un pensiero è tantissimo! Da leggere assolutamente.