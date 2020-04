Varese, i controlli delle Volanti

I controlli sono stati effettuati con Volanti, e bike e motociclette su tutta la città.

Pasqua sorvegliata speciale dalla polizia di stato che ha schierato gli agenti per il controllo del territorio e l’ottemperanza, da parte dei cittadini, delle norme previste per il contrasto del virus.

Nella sola giornata di Pasqua 114 sono state le persone controllate in città, con 10 sanzioni più una per ubriachezza di un cittadino nigeriano in via Magenta.

Oggi, giorno di Pasquetta al momento 55 persone controllate, 1 sanzione.



Un dato parziale, che si riferisce al mattino di lunedì, ma che non vede tregua da parte della questura nel far rispettare le regole anche e soprattutto nelle giornate di bel tempo che invogliano ad uscire di casa, mentre invece non è consentito.