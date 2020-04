Weekend con il sole

Questo primo weekend di aprile porta nelle nostre case il sole. La bassa pressione che ha rinfrescato le temperature all’inizio della settimana interessa ora soltanto le regioni meridionali e le temperature sono in aumento. Da domani un robusto anticiclone si espanderà dal Marocco fino all’Europa centrale con condizioni di bel tempo e clima primaverile almeno fino a metà della prossima settimana, come spiega il Centro Geofisico Prealpino.

La giornata di Venerdì sarà soleggiata con poche nuvole pomeridiane sui monti. Leggera foschia. All’alba ancora fresco per la stagione con brina sulle brughiere. Massime in rialzo rispetto al giorno precedente.

Sabato il tempo sarà ancora soleggiato. All’alba ancora fresco per la stagione e forse qualche nuvola irregolare in dissoluzione. Temperature massime in ulteriore lieve rialzo. Domenica ancora bel tempo primaverile con temperature in rialzo. Un po’ più mite anche in montagna. Leggera foschia sulla pianura e poche nuvole di bel tempo sui monti nel pomeriggio.