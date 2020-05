Covid-19: In provincia di Varese 29 casi in più ma solo da 8 comuni

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di mercoledì 13 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 29 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report. Numeri che portano il totale a 3302. Oggi si contano 3 morti in più, per un totale di 455. (Foto M. Santimone per Areu)

Grazie ad una prima, seppur parziale, risposta arrivata ad ATS tra quelle che abbiamo rivolto all’autorità sanitaria in questi giorni sappiamo qualcosa in più sulla natura dei tamponi effettuati. I tamponi eseguiti nella settimana dal 4 al 10 maggio, i cui risultati arrivano in questi giorni, sono stati in totale 4.319 di cui 2.032 eseguiti in modalità drive in, 81 al domicilio e 2206 nelle RSA (823 su operatori e 1.383 su ospiti).

I numeri comunicati oggi fotografano una crescita che riguarda solo otto comuni della provincia di Varese, si tratta di Laveno Mombello con 11 casi in più Viggiù con 7 casi in più (risultati relativi molto probabilmente al monitoraggio eseguito in case di riposo). Seguono Gallarate (+4), Saronno e Malnate (+2) e Gavirate, Cardano Al Campo e Cunardo con un solo nuovo caso.

La Lombardia conta 394 tamponi positivi in più. I risultati di oggi sono il frutto di 10.919 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 83.298.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è 307 (15 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano i ricoverati non in terapia intensiva che sono 5.007 (-215). I morti in tutta la Regione sono diventati 15185, sono 69 persone in più dai ieri.

I 30 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 351 +0

Varese 294 +0

Saronno 224 +2

Gallarate 219 +4

Laveno-Mombello 155 +11

Malnate 128 +2

Cocquio-Trevisago 119 +0

Tradate 110 +0

Caronno Pertusella 86 +0

Somma Lombardo 82 +0

Gorla Minore 80 +0

Castellanza 72 +0

Gavirate 62 +1

Cassano Magnago 56 +0

Lonate Pozzolo 55 +0

Vergiate 53 +0

Viggiu’ 42 +7

Cardano Al Campo 38 +1

Olgiate Olona 38 +0

Origgio 34 +0

Samarate 31 +0

Cislago 30 +0

Ferno 30 +0

Luino 29 +0

Fagnano Olona 28 +0

Gerenzano 27 +0

Arcisate 24 +0

Comerio 22 +0

Besano 21 +0

Venegono Superiore 20 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 12318 +24

Brescia 13842 +94

Como 3556 +10

Cremona 6273 +18

Lecco 2583 +22

Lodi 3301 +8

Monza Brianza 5141 +29

Milano 21731 +105

Mantova 3266 +11

Pavia 4849 +29

Sondrio 1321 +4

Varese 3302 +29

Altro/in fase di verifica 1815