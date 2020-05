La biblioteca di Samarate ha riaperto

La biblioteca comunale di via Borsi di Samarate ha riaperto alla cittadinanza martedì 26 maggio.

Dopo la misurazione della temperatura, l’accesso sarà contingentato: si entrerà uno alla volta. Valgono le regole dell’utilizzo della mascherina e del distanziamento sociale nel momento in cui si accede in biblioteca.

Non sarà possibile la scelta a scaffale: gli utenti dovranno prenotare; mentre la restituzione potrà essere effettuata depositando i libri in una scatola all’ingresso: i locali di consultazione e studio della Biblioteca, non saranno aperti al pubblico

Quanto alla prenotazione dei libri e dei dvd, si dovrà chiamare in biblioteca (0331/720252) o prenotando dall’Opac delle biblioteche della provincia. Il prestito interbibliotecario, però, è ancora sospeso.

L’orario:

Lunedì – venerdì dalle 10.00 alle 13.00