“Priorità alla scuola”, anche a Varese

La manifestazione “Priorità alla scuola” che si svolge nel pomeriggio di oggi – sabato 23 maggio – nelle maggiori città italiane arriva anche a Varese con uno striscione appeso dall’associazione genitori di San Fermo davanti al cancello chiuso della media Don Rimoldi, sede dell’Istituto comprensivo Varese 1.

“Istruitevi, avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza”, il motto scelto per la manifestazione organizzata prevalentemente attraverso i social in decine di città Italiane, da Taranto a Milano, passando per Genova, Firenze e Napoli.

“La scuola deve ripartire in presenza, continuità e sicurezza” affermano i promotori dell’iniziativa chiedendo che su questo siano concentrati gli investimenti. Su questo vanno concentrati gli investimenti. Se oggi il distanziamento è la misura di prevenzione più efficace “allora ci vogliono più scuole, più spazi consegnati a studenti e docenti, anche per l’educazione all’aperto, e più insegnanti e personale”.

«A settembre, a ben sei mesi dalla chiusura delle scuole, non si potrà più parlare di emergenza – si legge nell’invito a partecipare pubblicato sulla pagina Facebook “Priorità alla scuola” – La “didattica a distanza” è la didattica dell’emergenza, non è possibile proporla come soluzione per il nuovo anno scolastico».