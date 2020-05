Riaprono i Musei del Sacro Monte

Nella fase due riprende anche la cultura e riaprono alcuni luoghi simbolo di Varese. I musei del Sacro Monte saranno visitabili a partire dal 30 maggio con quattro giorni consecutivi di visite (dal 30 maggio al 2 giugno) dalle 10 alle 18. I primi a riaprire saranno Casa Pogliaghi e Cripta del Santuario. Una buona occasione per riscoprire le bellezze della nostra città.

Per Casa Pogliaghi, un luogo eclettico che dispone sia di spazi aperti che chiusi, entrambi parte della visita, saranno disponibili 10 ingressi ogni ora e questi 10 ingressi saranno a loro volta distanziati di qualche minuto con la creazione di due sottogruppi di persone.

Tre le semplici richieste che saranno fatte ai visitatori: rilevamento della temperatura, mascherina, disinfezione delle mani. «Inoltre – spiega la direzione – abbiamo disposto in ogni ambiente messaggi che richiamano al distanziamento interpersonale, come richiesto dalla normativa. Lo abbiamo fatto con un tono leggero, informale, con l’obiettivo di far sorridere i nostri visitatori: dobbiamo essere attenti certo, ma nessuno ci vieta di essere allegri».

Per la Cripta le disponibilità sono minori, in considerazioni delle limitate dimensioni dello spazio: si è scelto comunque di riaprirla perché rappresenta il cuore della storia di fede del Sacro Monte e di Varese in generale. «Riteniamo che in un momento come questo, in cui si riparte ma si devono anche curare le ferite del lungo periodo di distanza, questo possa essere un luogo simbolo e amato da molti».

Si potrà entrare in 2 persone per volta (o di più, se appartenenti allo stesso nucleo familiare), con ingresso ai minuti 00 e ai minuti 30 di ogni ora: è fortemente consigliata la prenotazione on-line di biglietti, proprio per il ridotto numero di posti disponibili. In caso di posti liberi sarà comunque possibile acquistare la visita anche sul posto.

Gli orari di partenza delle visite sono anche coordinati con gli orari di fine delle messe, così che chi partecipa alle celebrazioni abbia poi la possibilità di entrare anche in Cripta.

E’ possibile scaricare sul proprio smartphone o tablet l’audio-guida del museo, che è disponibile al link ,anche il personale del museo sarà comunque sempre disponibile per dare informazione e per un momento di introduzione alla visita, nelle aree esterne ed aperte di Casa Pogliaghi.

I biglietti sono acquistabili già on line.

E’ fortemente consigliata la prenotazione on-line dei biglietti, come richiesto dalle linee guida ministeriali. Agli indirizzi indicati sarà possibile pre-acquistare i due ingressi (Casa Pogliaghi e Cripta), da utilizzare anche in due momenti diversi. Si potrà scegliere anche di acquistare insieme ai biglietti la guida cartacea del museo, con uno sconto di 4 euro sul prezzo di vendita al bookshop.

Nel periodo estivo certamente saranno attivati anche orari di visita serali, i cui dettagli saranno disponibili nei prossimi giorni. Nelle prossime settimane riaprirà al pubblico anche il Museo Baroffio e del Santuario, che richiede una gestione più attenta in considerazione del sistema di areazione controllata delle sale museali.

Per info: T 366.4774873; info@sacromontedivarese.it