A9, scambio di carreggiata tra Lago di Como e Como Centro

Sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro durante la notte sono state condotte attività di ispezione nel fornice in direzione sud della galleria “S. Fermo”, all’altezza del km 36.

Tali attività hanno richiesto alcuni approfondimenti tutt’ora in corso nella galleria e per consentire i quali è stato necessario disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Pertanto in corrispondenza del cantiere al momento il traffico transita su una corsia, per ciascun senso di marcia con possibili accodamenti nelle fasce orarie di maggior traffico.

Nel caso di tempi di percorrenza notevolmente superiori alla media saranno disponibili i seguenti percorsi alternativi: per il traffico diretto verso la Svizzera uscire a Como Centro e tramite la via ilità ordinaria raggiungere Chiasso; per il traffico che dalla dogana è diretto verso Lainate uscire a Lago di Como e tramite viabilità ordinaria rientrare a Como Centro.