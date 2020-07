Bob Wilson ispira l’ultimo lab di Active Summer a Villa Panza

L‘ultimo laboratorio di Active summer, in programma per il pomeriggio di giovedì 30 luglio alle ore 15 “Una stanza per me” chiude gli appuntamenti estivi di luglio di Villa Panza.

L’appuntamento, aperto alla partecipazione dei bambini dai 6 anni in su accompagnati da un adulto, sarà dedicato in particolare all’opera “A house for Giuseppe Panza” di Bob Wilson: una speciale fonte di ispirazione per realizzare una piccola stanza 3d utilizzando un cartoncino A3 opportunamente ritagliato e ripiegato nel quale verranno inseriti simboli, elementi che raccontano della propria personalità, carattere e gusti.

Il giardino della villa ospiterà un altro laboratorio 3d anche nella serata precedente, mercoledì 29 luglio alle 19, con “Collezioniamo!”, uno speciale percorso serale per permettere anche ai più piccoli di scoprire l’eccezionale gusto collezionistico di Giuseppe Panza, che accostava meravigliosamente elementi provenienti da epoche e posti lontanissimi.

Per completare l’esperienza i giovani partecipanti potranno creare una propria sala ideale tridimensionale attraverso collage ed elementi pop-up.

Contemporaneamente, sempre mercoledì sera, gli adulti potranno partecipare a “Villa Panza. Un’idea Assoluta”, una speciale visita guidata con Anna Bernardini, direttore della Villa e della Collezione, per scoprire, al crepuscolo, immersi nella bellezza, Parco e Villa trasformati in avamposto dell’arte dal conte Giuseppe Panza di Biumo.

In occasione del ventennale dall’apertura al pubblico di Villa e Collezione Panza, e a dieci anni dalla morte del grande collezionista, il FAI ripresenta l’allestimento integrale della collezione permanente, secondo i criteri museografici indicati dal collezionista, e arricchito dalle opere che nel tempo sono entrate a far parte di questo patrimonio, grazie alla generosità degli artisti che hanno donato i loro lavori a questo luogo.

Anna Bernardini guiderà i visitatori in un percorso all’interno degli spazi della villa offrendo un’opportunità importante per ribadire il pensiero, la ricerca, il lavoro di Giuseppe Panza e l’attività del FAI che ne ha raccolto l’eredità.

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni 0332 283960 – faibiumo@fondoambiente.it