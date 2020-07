A Gavirate torna il “Cinema Sotto le Stelle”

Da mercoledì 8 luglio l’Associazione L’Immaginario di Gavirate torna con la tradizionale rassegna estiva “Cinema Sotto Le Stelle 2020” e con una nuova location. Le proiezioni si terranno infatti all’Oratorio San Luigi di Via Marconi, luogo più ampio rispetto alla corte del cinema e che permette di accogliere più spettatori e rispettare le normative.

Dopo i mesi di chiusura dovuti al lockdown quindi, l’associazione torna e presenta una selezione di film premiati, prime visioni, commedie e non solo per tenerci compagnia sotto il cielo d’estate fino al 23 agosto, tutti e mercoledì, venerdì e domenica sera con inizio alle ore 21.30. Gli ingressi saranno dalle 20 e 45.

La serata del mercoledì è quest’anno realizzata in collaborazione con Ugate , l’Università di Gavirate per Adulti e Terza Età. L’ingresso è di € 6 – Soci Ugate € 5 ( solo mercoledì). I posti sono distanziati e limitati come da disposizioni vigenti. In caso di maltempo la proiezione viene annullata.