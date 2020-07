Incidente auto-moto a Monvalle, arriva l’elisoccorso

Incidente stradale questo pomeriggio, 9 luglio a Monvalle.

Dalle prime informazioni si tratta di uno scontro auto-moto in via Trieste, una strada non distante dal cimitero.

Sul posto è stato inviato un elisoccorso oltre a un’ambulanza e ai carabinieri.

I mezzi di soccorso stanno operando in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale del Medio Verbano che ha rilevato l’incidente e aiutato nei soccorsi il contatto fra moto e auto sarebbe avvenuto mentre quest’ultimo mezzo stava svoltando.

Il motociclista è stato sbalzato a terra e ha lamentato un sospetto trauma cranico:immobilizzato dai sanitari è stato trasportato al pronto soccorso.