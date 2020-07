Tornano i corsi di cucina Tigros, e vi portano in riva al mare

Tornano, dopo la forzata pausa dell’emergenza, gli attesissimi corsi di cucina Tigros: “Il Fresco più Buono in Cucina”.

L’edizione 2020 vede diverse novità, la prima delle quali è che gli eventi sono disponibili a tutti grazie a una diretta sulla pagina facebook e sul canale Youtube di Tigros.

Dopo un primo appuntamento dedicato al barbecue di carne e alle bombette pugliesi, la prossima lezione vede ancora protagonista il pitmaster di Agricola Mirko Vincenzi, incalzato dalla influencer Gloria Di Blasi, ideatrice di “Vita su Marte”, blog (e molto altro) di cucina e lifestyle che vive “Tra l’ambiente pastorale di Brezzo di Bedero sul lago Maggiore e la vita cittadina di Milano” come scrive sulla sua biografia.

L’argomento è tra quelli che sanno più di vacanze: il barbecue di pesce. L’’appuntamento, in diretta dal ristorante Buongusto di Buguggiate, sarà martedì 21 luglio alle 18 sulla pagina facebook e sul canale youtube di Tigros, dove è già possibile attivare il promemoria per la visione.

LA DIRETTA DI MARTEDì 21

In alternativa, per vedere il corso di domani, basta tenere con sè il link di questo articolo, e riaprirlo alle 18: qui sotto c’è già il video pronto per la gustosa visione.