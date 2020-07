Come verificare se un marchio è disponibile per la registrazione

La registrazione di un marchio è un passaggio fondamentale per la crescita di un business. Che si decida di vendere un prodotto o un servizio non fa differenza, il marchio dà alla società la possibilità di farsi riconoscere dai clienti, fino a diventare in alcuni casi il punto di riferimento di uno specifico mercato.

Prima di avviare la procedura per la registrazione è necessario verificare che il marchio sia disponibile. Non è legale scegliere un marchio già associato in precedenza ad un’altra società: se ci si accorge di ciò solo al termine della procedura e dopo aver commissionato la creazione di un logo e pianificato le campagne di marketing si perderanno tempo e soldi.

La verifica della disponibilità del marchio deve dunque essere la prima operazione eseguita, ma nonostante ciò venga ripetuto più volte non è infrequente che società anche importanti commettano questo errore banale, per scoprire poi di aver lavorato alla creazione di un marchio che in realtà risulta già registrato.

Verificare la disponibilità di un marchio con TMView

Per rendere più semplice verificare la disponibilità di un marchio, l’Ufficio Marchi Europeo ha sviluppato e reso disponibile un utilissimo strumento gratuito di verifica. Si tratta di TMView, presente online ormai da alcuni anni, ma aggiornato di recente con delle nuove funzionalità per rendere ancora più semplice la procedura di controllo della disponibilità.

Questo strumento gratuito è semplice da utilizzare ed è disponibile anche in lingua italiana. Per sfruttarne appieno le potenzialità si può leggere la guida completa disponibile sul sito https://www.registrareunmarchio.it/, in cui vengono spiegate le procedure da seguire e descrive in dettaglio tutte le funzionalità dello strumento di verifica, parlando anche delle funzionalità aggiunte con l’ultimo aggiornamento.

TMView è in pratica un database che raccoglie i marchi registrati in oltre 70 paesi e che può vantare ad oggi più di 57 milioni di elementi. Il database viene aggiornato con frequenza quotidiana, una frequenza necessaria considerando che ogni giorno vengono registrati centinaia di nuovi marchi a livello internazionale.

Tipologie di ricerche disponibili su TMView

Lo strumento proposto per la valutazione della disponibilità di un marchio offre tre tipologie di ricerca. La ricerca tradizionale è quella che ha come scopo la verifica della presenza di un determinato marchio all’interno del database, per capire se è già stato registrato ed in caso affermativo in quali territori vale la registrazione.

E’ possibile anche interrogare il database per individuare i marchi registrati che rientrano in specifiche categorie merceologiche. In questo caso il punto di partenza non sarà dunque il marchio, ma la classe merceologica di riferimento ed all’interno della quale si vorrebbe collocare il proprio marchio.

TMView consente infine di interrogare il database per evidenziare tutti i marchi di uno stesso titolare. Il punto di partenza sarà dunque la persona fisica o l’azienda e lo strumento restituirà la lista degli eventuali marchi che sono stati registrati da questo soggetto.

Si è detto che TMView è uno strumento proposto dall’Ufficio Marchi Europeo e ciò dà un’idea della sua affidabilità. Non si tratta in realtà dell’unico database gratuito disponibile sul web, ma al momento è quello più completo e che dunque fa correre meno rischi di commettere errori durante la ricerca.

Inoltre, è possibile richiedere un preventivo gratuito compilando un form direttamente online con i dati del titolare e della società di riferimento, senza dimenticare di specificare se si intende registrare il marchio su territorio italiano o estero.