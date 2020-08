Cortisonici, è la serata del concorso internazionale

Sono andati a ruba i posti su prenotazione per tutte e quattro le serate di Cortisonici 2020, a Varese all’interno della Tensostruttura dei Giardini Estensi. Ma anche chi non è riuscito a prenotarsi potrà godersi le visioni: l’organizzazione ha tenuto una cinquantina di posti a disposizione, fino ad esaurimento dei circa 200 posti previsti.

In questo caso priorità a chi prima si presenterà presso la tensostruttura dei Giardini Estensi. Chiusura dell’ingresso per i prenotati: 5 minuti prima della proiezione. Nel caso siano presenti ancora posti liberi verrà consentito l’ingresso anche alle persone che non hanno prenotato.

Il festival è partito ieri, con una prima serata da tutto esaurito: a dare il via alla manifestazione il Focus Anime&Core, con un viaggio sul cinema di animazione giapponese, grazie a Luca Della Casa, storico del cinema di animazione, che ha portato alcuni cortometraggi d’animazione d’annata per raccontare l’evoluzione del cinema d’animazione giapponese, in un viaggio nel tempo iniziato con uno spezzone di un film realizzato nel 1907, a cui sono seguiti altri corti d’animazione realizzati nei decenni successivi. Si è poi passati alla proiezione del surreale e diverte The night is short, walk on girl (2017), lungometraggio del regista giapponese Maaaki Yuasa.

Questa sera, giovedì 27 agosto alle ore 21.00, si entra nel vivo del concorso internazionale. Quindici le nazioni per i ventisei corti in gara: Germania, Corea del Sud, Norvegia, Spagna, Russia, Usa, Romania, Olanda, Iran, Italia, Regno Unito, Vietnam, Francia, Belgio e Messico. A valutare i film sarà la redazione de “I 400 calci“, magazine online dedicato al cinema da combattimento. E come sempre anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza.

Altra bella novità è la conferma della sezione Inferno, in programma venerdì sera dalle 22.30, con nove pellicole tra le più estreme, deliranti e difettose presentate come di consueto da Andrea Minidio e Paolo Matteazzi. In caso di bel tempo l’Inferno si terrà a Villa Toeplitz, mentre in caso di maltempo sarà presso le Cantine Coopuf di via De Cristoforis. In questo secondo caso, per ragioni di capienza, potranno assistere alle proiezioni solo i primi 30 persone prenotati. La conferma sul luogo infernale sarà il giorno stesso di venerdì entro alle 18.30. La prenotazione è gratuita e fortemente consigliata.

Ed ecco i film in concorso questa sera:

GIOVEDÌ 27 AGOSTO

CONCORSO INTERNAZIONALE, PRIMA SOMMINISTRAZIONE (21.00)

REONGHEE

Regia: Jegwang Yeon

Corea del Sud, 15’ Sceneggiatura: Jegwang Yeon Fotografia: Sangkil Han Montaggio: Jegwang Yeon Suono: On Park

Interpreti: Jiwon Han, Kyunghwa Lee, Bongsik Hyun, Sangki Woo Section

Ieri Reonghee è morta in fabbrica; il suo corpo è stato nascosto perché, in quanto immigrata irregolare, non merita nemmeno un funerale.

ECO

Regia: Raùl Mancilla

Spagna, 2′

Sceneggiatura: Raùl Mancilla

Fotografia: Andrés Mata

Montaggio: Raùl Mancilla, Antonio Aguilar Musica/ Suono: Tentacles Band/ Sergio Hernandez Interpreti: Pedro Lanzas, Marisa Olid

A ogni biforcazione bisogna scegliere che percorso seguire. È un videogioco per auto … o una relazione?

VESSELS OF DESTINY

Regia: Franie-Éléonore Bernier

Francia, 15’

Sceneggiatura: Franie-Éléonore Bernier

Fotografia: Thomas Walser/ Raphael Prat et Matthis Goldfain Montaggio: Franie-Éléonore Bernier

Musica/ Suono: Paul Hinton/

Interpreti: Catherine Sauval, Christophe Amsili, Tobias Nuytten, Bob Levasseur

Réjeanne sa che forse non supererà un intervento chirurgico. Decide quindi, come “ultimo desiderio”, di invitare il suo vecchio amico JB a giocare al loro video-game preferito, “Vessels of Destiny”.

BOS

Regia: Steffen Geypens

Belgio, 10’

Sceneggiatura: Steffen Geypens

Fotografia: Jens Vanysacker

Montaggio: Maarten Janssens

Musica/Suono: Lode Vlaeminck /Thomas Vertongen Interpreti: Brecht Dael, Mona Lahousse

Il silenzio imponente della foresta, rotto solo dal correre di una coppia di adolescenti.

ERA YO

Regia: Andrea Casaseca

Spagna, 12′

Sceneggiatura: Andrea Casaseca Fotografia: Laurent Poulain, Rubén Yanes Montaggio: Andrea Casaseca

Suono: María Rodríguez-Mora

Interpreti: Marta Belenguer, María Rivera,Miguel Rivera

Maria crede di poter fare o dire quello che vuole, quando vuole, a chi vuole. Quello che non sa è che, spesso nella vita, potresti ottenere ciò che dai.

CHAOS

Regia: Samuel Auer

Germania, 5′

Sceneggiatura: Samuel Auer

Fotografia: Lukas Eylandt

Suono: Tamás Bohács

Interpreti: Maik Solbach, Arno Sudermann

AMERICA

Regia: George ve Gänæaard, Horia Cucută Romania/USA, 2′

Sceneggiatura: Ron Riekki

Fotografia: Constantin Ene Jr.

Montaggio: Michael Locksmith, Horia Cucută

Suono: Teodor Mihnea Rusu, Codruț Dubăț, Cezar Boțel Interpreti: Daniel Popa, Octavian Boțel

L’ossessione di Frederik? Vivere il più sicuro possibile fra le sue quattro mura.

Cosa fanno un jogger, un vagabondo e due maiali in una foresta? CHAOS è una storia sull’avidità e sul tempo, una decostruzione di generi e forme conosciute.

INCOGNITO

Regia: Maxim Rozhkov

Russia, 15′

Sceneggiatura: Maxim Rozhkov Fotografia: Mark Kelim Montaggio: Maxim Rozhkov Suono: Artur Hayrullin

Interpreti: Arthur Mukhamadiyarov

Uno strano ragazzo, armato di una pistola, ruba ai passanti solitari, cercando di raccogliere quanto più denaro possibile.

HORRORSCOPE

Regia: Pol Diggler

Spagna, 5’

Sceneggiatura: Pol Diggler

Fotografia: Kimio Ogawa

Montaggio: Pol Diggler, Ferran Pujol

Suono: Marcel Basté

Interpreti: Miriam Marcet, Clàudia Trujillo, Morgan Symes

Una creatura malvagia si impossessa del corpo di una ragazza e solo sua madre, con l’aiuto di uno strano dottore, sarà in grado di salvarla.