“Responsabilità, cura, precauzione”, tre parole chiave per divertrsi in sicurezza

Un appello ai giovani per mantenere alta l’attenzione ed avere senso di responsabilità.

Lo lancia l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Luino Caterina Franzetti: «Si sta verificando anche da noi, a Luino, quanto sta accadendo a livello nazionale e cioè un incremento di soggetti positivi al coronavirus, di giovane età, in rientro da vacanze all’estero in paesi dichiarati a rischio – dichiara -. Senza allarmismo , ma con senso di responsabilità, va ricordato ai nostri giovani che il pur giusto e necessario “diritto al divertimento” deve essere coniugato sempre con il rispetto delle misure di sicurezza a contrasto del contagio da Covid 19 tale da consentire la protezione e la tutela di tutte quelle persone (genitori, nonni, fratelli più piccoli…) che certamente i nostri ragazzi amano e che vogliono proteggere. Tanto più l’assunzione di un comportamento responsabile, in Italia o all’estero, pare importante in vista dell’approssimarsi dell’apertura delle scuole. Responsabilità, cura, precauzione: le tre parole chiave per divertirsi senza mettere a rischio, con comportamenti incauti, chi vive con noi. Ricordiamocelo!».