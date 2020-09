Ancora disagi alla Pascoli per 70 famiglie

Alla scuola primaria Pascoli il problema della mancata attivazione del tempo pieno (le 40 ore scolastiche con rientri pomeridiani cinque giorni su cinque) è stato risolto per 20 bambini su 90, ovvero per quei 20 bambini che erano stati iscritti ai servizi parascolastici del doposcuola in primavera. Per le famiglie degli altri 70 bambini prosegue il disagio di non avere né scuola il pomeriggio, né il servizio mensa. Fino al paradosso di lasciare piuttosto il figlio a casa perché nessuno può andare a riprenderlo per l’ora di pranzo (come spiega una mamma nella lettera che pubblichiamo in calce all’articolo).

All’origine della questione c’è la mancanza di insegnanti che non permette alla Pascoli di coprire l’orario per intero e quindi di attivare il tempo pieno, che sarebbe dovuto partire settimana scorsa.

Il Comune di Varese è riuscito a garantire la mensa e dopo scuola già dalle ore 14 (e non dalle 16) a 20 bambini iscritti al doposcuola, ma per le altre famiglie che facevano affidamento solo sul tempo pieno il problema resta e non ci sono certezze su quando potrà essere risolto.

Per scongiurare disagi maggiori la scuola sta impiegando al massimo il personale in forza e sta procedendo alle nomine d’Istituto (sbloccate settimana scorsa), ma con scarsi risultati: “Purtroppo l’Ufficio scolastico provinciale non ha ancora terminato le proprie nomine, quindi ci è capitato anche venerdì di incaricare insegnanti che l’indomani sono stati nominati dal provveditorato, che offre contratti migliori e quindi preferiti dai docenti – spiega il preside Salvatore Consolo che ha preso la scuola in reggenza a settembre – Stiamo facendo di tutto per avere al più presto il personale necessario, come ho comunicato anche venerdì a tutte le famiglie coinvolte, comprendo le loro gravi difficoltà. Non appena avremo il personale attiveremo l’indomani stesso il tempo pieno. Ormai è questione di giorni, spero risolveremo già nel corso di questa stessa settimana”.

Nella difficoltà della Pascoli di attivare l’orario a tempo pieno convergono tutte le criticità di questa riapertura delle scuole, a cominciare dall’attivazione, proprio quest’anno, di un nuovo sistema di graduatorie per le nomine degli insegnanti. Ci sono poi i protocolli e le regole anti contagio arrivati in ritardo, le conseguenti riorganizzazioni di ogni scuola messe a punto a pochi giorni dalla riapertura e comunicate alle famiglie alla vigilia del rientro in classe, a volte con poche certezze e tempo insufficiente per potersi riorganizzare efficacemente. Infine il contesto sociale, estremamente frammentato, dove ciascuno sembra isolato nella sua bolla, al punto da non poter trovare soluzione nell’emergenza neanche nella rete di solidarietà tra genitori.

Nonostante la buona volontà di chi sta lavorando per risolvere al più presto questa situazione, rimane l’amarezza per un disagio il cui peso ricade sulle famiglie, e a farne le spese sono soprattutto quelle con entrambi i genitori lavoratori, come nel caso segnalato dalla nostra lettrice nella lettera che segue.