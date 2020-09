Fondazione Piatti ringrazia gli sponsor del progetto “toc toc”

“Toc Toc” è il servizio sperimentale di teleriabilitazione che Fondazione Piatti ha ideato per restare vicina ai suoi 150 bambini con autismo e alle loro famiglie nel periodo del lockdown e che continua, anche oggi, per offrire la possibilità per i bimbi e i loro familiari di proseguire, da casa, con le attività di riabilitazione cognitiva e comportamentale già avviate nei Centri. Tutto grazie a collegamenti da remoto con pc, tablet e smartphone e ai software dedicati alla video comunicazione e all’apprendimento a distanza.



«Da quando, nel marzo scorso, è stata annunciata la triste ma necessaria chiusura dei Centri Riabilitativi di Milano, Varese e Besozzo abbiamo dovuto reinventarci. Velocemente. Dovevamo trovare un modo per non abbandonare i nostri bambini e ragazzi e le loro famiglie, un modo per continuare a garantire il percorso terapeutico. – spiega Cesarina del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus – Grazie alle nuove tecnologie, siamo diventati “nuovi” anche noi: nuovi terapisti da remoto, nuovi educatori online, con le attività condotte in stanze multimediali dove i bambini, i ragazzi e le famiglie hanno potuto trovare un segno di continuità in un momento estremamente difficile. Questo bisogno di riabilitazione e assistenza a distanza continuerà ancora a lungo, sebbene i Centri siano stati riaperti qualche mese fa, perché l’imperativo di mantenere altissima l’asticella della protezione sanitaria non ci consente di dare il 100% in termini di servizi “in presenza”. La donazione di Blass e Yeppon, insieme ai contributi di molti altri sostenitori, consentirà al progetto Toc Toc di proseguire nel tempo.»

«Per Yeppon.it è sempre stato facile, e soprattutto spontaneo, prestare attenzione e sensibilità ai temi del sociale e dell’inclusione, perché il valore imprescindibile che da sempre guida e orienta lo stile e l’azione imprenditoriale e commerciale di Yeppon.it è rappresentato dal “tocco umano”, che si estrinseca nel porre sempre al centro la “persona” che c’è in ogni utente oltre che in ogni collaboratore della società. – precisa Cristian Sacchini, fondatore di Yeppon.it insieme a Danilo Longo e Andrea Bonetti – Yeppon.it si è riconosciuta in Fondazione Renato Piatti per il medesimo spirito di cura e servizio ma anche, e soprattutto, per il senso di innovazione nell’offerta dei propri servizi che, come Yeppon.it, è sempre pronto a cogliere e soddisfare i mutamenti delle esigenze dei propri utenti. Cogliere e soddisfare le esigenze delle persone è il mantra aziendale che non trascura di valicare i confini dell’azione commerciale per estendere il proprio raggio d’azione anche alle tematiche del sociale da cui apprendere, oltre a condividere come nel caso della Fondazione Renato Piatti, il costante spirito di ricerca e innovazione del servizio seppur non forzatamente legato al mero profitto economico.»

Grazie anche al sostegno di Blass e Yeppon, che va ad aggiungersi ai contributi ricevuti da Fondazione Barbara Genovese, iZiLove Foundation/Snaitech e Tecniplast, il progetto “Toc Toc” ha nuove risorse per andare avanti e fare la sua parte nei percorsi di crescita dei piccoli ospiti con autismo di cui Fondazione Renato Piatti si prende cura ogni giorno.