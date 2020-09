Italia Open Water Tour a Monate, “Una giornata perfetta”

“Dopo la prima tappa di Maccagno, che fu il grande banco di prova sulla reale possibilità di organizzare anche quest’anno il nostro Challenge, aver concluso una dieci ore di nuoto in acque libere a Monate con numeri certamente maggiori ci rende molto orgogliosi: tutti gli atleti e gli accompagnatori oramai hanno capito che seguendo i nostri protocolli è possibile passare finalmente giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Noi tutti abbiamo bisogno di riprendere a divertirci vivendo la socialità in maniera positiva e responsabile e crediamo che Italian Open Water Tour possa diventare uno stimolo anche per altri organizzatori che per ora non se la sono sentita di rimettersi in gioco. Per questi motivi abbiamo voluto fortemente ricollocare per la seconda volta la data, dopo il lockdown e l’allerta meteo di settimana scorsa, pur andando incontro ad ulteriori problematiche organizzative”. Queste le parole a caldo di Marcello Amirante, Presidente di ASD I Glaciali organizzatrice del Circuito.

UNA GIORNATA PERFETTA

Monate ha accolto i quasi 400 atleti giunti da tutta Italia col suo abito migliore: acqua limpida, cielo terso e una grande atmosfera estiva… il perfetto campo gara.

Fin dal giorno prima l’area è stata raggiunta con ogni mezzo dagli atleti: palpabile l’emozione nonostante fosse già il secondo appuntamento del Challenge 2020 in quanto per molti atleti è stata la primissima gara di questo anno.

Ritiro pacchi gara possibile solo se muniti di autocertificazione covid e accettazione dell’estensione del regolamento sulle modalità di gestione della giornata, tutta improntata sul rispetto dei protocolli preparati dall’organizzazione con l’ausilio della Società Nazionale di Salvamento.

Ingresso degli atleti nell’area gara solo con mascherina di protezione sotto l’occhio vigile dello scrupolosissimo staff ed anche le premiazioni si sono svolte con lo stretto rispetto del distanziamento sociale e l’uso della mascherina: un “sacrificio” a cui tutti gli atleti si sono ben prestati capendo bene quale fosse la delicatezza della prima gara dell’anno.

MONTALBETTI E CHIARCOS MATTATORI

Gare caratterizzate da un grandissimo spiegamento di forze in acqua per garantire la sicurezza di tutti gli atleti: la HARD SWIM di 5000mt dominata tra gli uomini da Riccardo Chiarcos della Libertas Nuoto Novara, che è riuscito per la prima volta nella storia del Challenge ad unificare i Trofei di entrambe le gare individuali e la staffetta nuotando in assetto “natural” (col solo costumino di stoffa) con uno strepitoso 1h02’02” su Andrea Zanetti della trentina Buonconsiglio Nuoto (anche lui in assetto “natural”) e il nuotatore della nazionale messicana Maximiliano Strehlke. Nella classifica Natural terzo il costantissimo Filippo Marchini mentre tra gli OVER 40 il migliore è stato Alfredo Saccone del Team Ratti davanti a Emanuele Costa e Paolo Perfetti.

Anche le donne hanno avuto una dominatrice assoluta: Camilla Montalbetti del Team Insubrika, anche lei vincitrice di entrambe le gare individuali in assetto “natural”, nella 5000 mt con 1h12’16” davanti a Clizia Borrello di Natatio Master Team Novara e Carlotta Maffezzoli. Nella categoria Over40 a primeggiare è stata Clizia Borrello davanti a Ekaterina Ayzenberg e Arianna Mazzucchelli, mentre in quella “natural” dietro alla prima assoluta Marta Carnelli e Chiara Sesti.

La SMILE SWIM di 2500 mt ha visto prevalere Riccardo Chiarcos con 31’39” su Lorenzo Caiazza (vincitore a Maccagno) e Daniele Savia (Swimmer Inside) tra gli uomini e tra le donne Camilla Montalbetti (vincitrice del Challenge 2019) con 35’12” su Svetlana Bonanomi (Team Insubrika) e Valeria Angelini (Pianeta Acqua). Nelle categorie Over40 si sono distinti Sandro Vezzani (Swimmer Inside) su Massimo Giorgetti e Rossano Scarpellini e Valeria Angelini su Sara Casarin (Swimmer Inside) e Stefania Moneta (B.Fit Legnano Nuoto) mentre in quella “natural” dietro a Riccardo Chiarcos si sono piazzati Mirko Luccarelli e Gilberto Manfredi (Team Insubrika) mentre tra le donne dietro a Camilla Montalbetti ci sono Carlotta Vitello e Ambra Nicolini (Canottieri Vittorino da Feltre Piacenza).

A seguire è partita la Staffetta finale ha visto prevalere “i Bulli senza gonna” (Caiazza, Signini, Chiarcos) con 42’38” davanti a i “Nuotatori Milanesi 2” (Beretta, Colombo, Beretta) e ai “Brinda Tori” (Savia, Marchini, Vezzani).

Premio per il gruppo più numeroso vinto dai lacustri Swimmer inside, squadra protagonista assoluta di giornata capitanati dal Presidente Stefano Trentin, vincitori anche del Best Team della Smile Swim (i primi 5 tempi di ogni squadra) davanti a canottieri Vittorino da Feltre Piacenza e Attraversatori di Pozzanghere Pavia.

“Open water, open mind” è anche il nome del Trofeo messo in palio ad ogni tappa tra i donatori Avis, a suggello di una forte partnership caratterizzata dal gonfiabile di partenza delle gare. AVIS Provinciale Varese, presente col delegato Davide Casiraghi, ha premiato l’atleta avisino Lorenzo Mezzena.

INIZIANO LE TAPPE MARITTIME

Il 13 settembre è prevista la tappa nella storica Noli (SV), mentre il 10/11 ottobre si concluderà il Challenge 2020 nella spettacolare Ischia (NA).

“Abbiamo promesso alla comunità di Italian Open Water Tour che avremmo fatto tutte le tappe, siamo a metà con ancora più voglia di quando abbiamo iniziato: questo week end moltissimi nuotatori erano già iscritti ad altre importanti gare ma hanno deciso di “ripagarci” partecipando a Monate con un gesto quasi fuori dal coro in questo periodo così complicato… come non motivarsi ancora di più?” conclude Amirante.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Sul portale www.italianopenwatertour.com è possibile consultare tutti gli eventi e le gare di ogni tappa a cui ci si iscrive registrandosi sul sito stesso.