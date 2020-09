Rubano e indossano capi d’abbigliamento, quattro donne denunciate a Gallarate

Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 settembre, due equipaggi della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate sono intervenuti per un tentato furto presso un centro commerciale di viale Milano.

Sul posto gli Agenti di Polizia hanno identificato quattro donne, due residenti in provincia di Reggio Calabria e due residenti in provincia di Varese, precedentemente fermate dal personale di vigilanza, che le ha colte mentre si impadronivano di vari capi di abbigliamento, per un valore di quasi 300 euro, nascondendoseli addosso, dopo averli sapientemente “ripuliti” dalle etichette antitaccheggio.

Per le quattro donne, di 77, 41, 22 e 20 anni, è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto aggravato. La merce è stata restituita sul posto al personale dell’esercizio Commerciale.