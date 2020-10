Nuovo buco in piazzale Kennedy, la circolazione è interrotta

Si è formato nella mattina del 9 ottobre un nuovo buco in piazzale Kennedy, poco distante da quello che si è formato nel luglio del 2018 dopo una notte di maltempo. Il nuovo cedimento si è formato nella parte della strettoia delimitata dai New Jersey. La circolazione nel piazzale è stata subito interrotta e chi arriva da via Bainsizza deviato verso via Monte Santo attraverso il ponticello

All’epoca le cause del fenomeno furono subito chiare: al di sotto del livello stradale in quel punto passa il fiume Vellone, “intubato” in un condotto realizzato a inizio novecento. Il lavoro di ripristino quindi, non si limitava a “coprire una buca”, ma erano necessari lavori molto più importanti, il cui costo è stato quantificato da uno studio di fattibilità in un milione e 700 mila euro.

Stabiliranno i tecnici se anche questo è un caso analogo: i lavori per il rirpristino del primo cedimento dovevano cominciare proprio in questi giorni.