Halloween a casa tra zucche e streghette

La festa di Halloween non fa parte delle nostre tradizioni ma per i più piccoli è diventato un appuntamento fisso. Zucche intagliate, fantasmi e streghe sono un’attrazione troppo grande alle quali rinunciare e una buona occasione per travestirsi da mostri e zombie.

Quest’anno però, la tradizionale raccolta di dolci porta a porta con la tipica domanda “Dolcetto o scherzetto?” non si è potuta fare. L’emergenza sanitaria e il semi-lockdown hanno costretto le famiglie ad adattarsi alla situazione. Così, tra le mura domestiche, sono state realizzate decorazioni, dolci e piatti “da brivido”.

(Sopra la foto di Giovanna)