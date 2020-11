Lunedì 16 novembre sarà online il nuovo sito necrologie

Sette anni di attenzione ai nostri cari che ci hanno lasciato. Le necrologie sono un servizio importante per la comunità e non poteva mancare tra gli impegni di Varesenews.

Dal 16 novembre sul giornale sarà online il nuovo sito con tante nuove aree e funzionalità.

In questi anni il servizio è cresciuto moltissimo grazie alla collaborazione di diversi partner che operano nel settore e oggi ha oltre un milione di visite al mese.

Nel nuovo spazio, oltre a una pagina dedicata al defunto, si potrà lasciare una propria partecipazione, avere informazioni sui funerali, sui cimiteri, sulle chiese e molto altro. Un servizio che permette di raggiungere familiari, amici, congiunti a qualsiasi latitudine del pianeta.

In questo anno in particolare, il servizio ha assunto un valore ancora maggiore, permettendo di ridurre la distanza che per mesi ha impedito di dare un ultimo saluto al defunto o un abbraccio di conforto a chi sta soffrendo la perdita di un caro affetto, a causa della pandemia Covid-19.

Per questo abbiamo deciso di migliorare il servizio e operare un rinnovamento, che non finisce qui, ma che vedrà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.

E se oggi siamo arrivati qui è anche grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner, operatori del settore che nel tempo hanno gestito il servizio con noi

Onoranze Funebri Campo dei Fiori Onoranze Funebri Gallio e Zardo Onoranze Funebri Isella Onoranze Funebri La Colomba Onoranze Funebri La Verbano Onoranze Funebri Lachi e Menefoglio Onoranze Funebri Lucchetta Onoranze Funebri Zanzi Pompe Funebri Broggini Onoranze Funebri Saccaggi Fratelli Ferrario Onoranze Funebri Onoranze Funebri Panaro Onoranze Funebri La Fagnanese Onoranze Funebri Caccia Onoranze Funebri Miazzolo



lo Studio Tondini e Varese in Fiore.