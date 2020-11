Luvinate, la biblioteca è chiusa ma i libri arrivano a casa tua

La biblioteca è chiusa, ma i libri arrivano lo stesso a casa. L’attività di consegna a domicilio a cura dei volontari della biblioteca di Luvinate è stata riattivata per il periodo di lockdown.

Per i residenti in paese è organizzato il servizio di consegna e ritiro a domicilio dei libri, un servizio utile per non uscire di casa in questo periodo e continuare a rimanere allenati con la mente.

La prenotazione dei volumi dovrà essere fatta tramite sito della Provincia di Varese, esclusivamente per libri presenti nella biblioteca di Luvinate: http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/index.asp

È momentaneamente disattivato l’interprestito con le altre biblioteche.