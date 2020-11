Somma Lombardo: biblioteca chiusa per un caso di Coronavirus

Un caso di positività al Coronavirus all’interno della biblioteca di via Marconi ha fatto scattare la chiusura dell’edificio al pubblico e la sospensione dei servizi dal 2 al 6 novembre per interventi di sanificazione dei locali.

A predisporre la chiusura il sindaco, Stefano Bellaria, anch’egli in isolamento precauzionale da una settimana dopo essere entrato in contatto con un infetto. Si tratta della seconda quarantena per il primo cittadino sommese, che la scorsa primavera si era dovuto isolare per due settimane nella camerata della figlia, Chiara.

Questo non è l’unico caso di chiusura in provincia: è di pochi giorni fa la decisione del sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, di diminuire i giorni di apertura settimanale della biblioteca (si potrà andare solo il mercoledì); a Varese, invece, è stato per ora sospeso il prestito libri.