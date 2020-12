Addio ad Oscar Hauser, era lo chef degli Alpini di Varese

Aveva 75 anni Oscar Hauser, lo “chef degli alpini“ di Varese mancato lunedì sera, il 30 novembre nella sua villa di Biandronno per via di un malore.

Oscar, italo svizzero era molto conosciuto per essere una delle colonne portanti della “Festa della Montagna“ organizzata ogni anno nei primi giorni di agosto dal Gruppo alpini di Varese al Campo dei Fiori: quintali di polenta e spezzatino, migliaia di bottiglie di vino aperte all’insegna dell’amicizia e dell’amore per la montagna.

Lo chef che risiedeva in Valcuvia era partito in fretta e furia assieme alla moglie nella tarda serata di lunedì per un allarme scattato nella sua casa di villeggiatura che si affaccia sul lago di Varese in via Rimembranze a Biandronno.

Sono stati chiamati i carabinieri per un tentativo di effrazione e la cosa benché fosse già sera inoltrata non è passata inosservata fra i residenti.

Poi, ad un certo punto, ecco anche l’arrivo di un’ambulanza: Oscar Hauser aveva avuto un attacco di cuore ed è stato rianimato sul posto prima dai carabinieri poi dai sanitari del 118 che hanno provato anche col defibrillatore fino al trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio dove l’uomo è spirato.

I funerali si terranno il 4 dicembre alle 15.30 alla basilica di San Vittore a Varese.