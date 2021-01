Davanti a un libro o a una diretta social è in arrivo il weekend

La Lombardia è in zona rossa e le restrizioni ci accompagnano in un altro weekend a casa. Diverse le iniziative digitali che spaziano dal cinema alla musica ai libri. Ecco gli eventi del weekend

METEO

PREVISIONI – Ancora qualche ora di pioggia poi schiarite con calo delle temperature. Una perturbazione atlantica farà riprendere le precipitazioni, sabato e domenica però il sole farà capolino – Leggi l’articolo

ZONA ROSSA

LOMBARDIA – La Lombardia in zona rossa, cosa si può fare e cosa no. Dagli spostamenti alle visite ai parenti, dai negozi chiusi al divieto di asporto nei bar dopo le 18. Ecco le nuove regole da osservare – Leggi l’articolo

DAL WEB – Una slot machine on line per sapere “Che zona è oggi”. Il “giochino” permette di sapere con un semplice clic di che colore è la zona in cui viviamo, il tal giorno. L’hanno inventato, senza pretesa di fare chissà che, un un informatico, una designer e un agronomo – Leggi l’articolo

DOMANDE – “Da Varese posso andare a Lugano dalla mia compagna”? Cerchiamo di rispondere al quesito che ci ha posto un nostro lettore, che nel nostro territorio di confine interessa molte persone – Leggi l’articolo

LIBRI

IN RETE – Due pagine Facebook da seguire se siete appassionati di libri e lettura. Incontri con gli autori, interventi di personaggi della cultura e letture online. Due pagine social di Novara che offrono contenuti interessanti e approfondimenti – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – “Fil noir”: il teatro e la poesia nella raccolta d’esordio della sommese Jessica Gentile. Occhi da sognatrice, una vita tra i versi teatrali e delle poesie: abbiamo intervistato l’autrice, originaria di Somma Lombardo, per l’uscita della sua raccolta di poesie d’esordio, “Fil noir” – Leggi l’articolo

ANGERA – De Lucchi ridisegna Hogwarts e i luoghi magici nelle nuove copertine di Harry Potter. La magia incontra l’architettura nel nuovo progetto di Michele De Lucchi, designer di fama mondiale e angerese d’adozione, che ha dato nuove forme ai luoghi più celebri della saga – Leggi l’articolo

MUSICA

MUSICA – Voci per Patrick, una maratona musicale per chiedere la liberazione di Zaki. A distanza di un anno dall’arresto dello studente egiziano l’evento in streaming organizzato da Amnesty International, Mei e Voci per la libertà. Tempo fino al 31 gennaio per aderire all’iniziativa inviando il video di una performance musicale artistica dedicata a Zaki – Leggi l’articolo

CUVIO – Le note a Cuvio non si fermano, concerto di piano in streaming nel “paese della musica“. La grande tradizione di cultura musicale che si respira nel borgo valcuviano non lascia morire la voglia di note. Appuntamento su youtube per sabato 23 – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Sabato al cinema con Filmstudio 90 e Giacomo Campiotti. Filmstudio 90 e VareseNews organizzato un appuntamento online per sabato 23 gennaio alle 17: ospite il regista varesino. Si terrà la proiezione del film “Come due coccodrilli” – Leggi l’articolo

VARESE – Salvare gli anfibi, un dovere anche durante la pandemia. Arriva la stagione in cui diverse specie si muovono e comincia la mattanza sulle strade. Le associazioni ambientaliste si trovano per fare il punto – Leggi l’articolo

VERBANIA – Raccolte centomila firme per l’Alpe Devero, sabato l’evento online. L’evento sarà l’occasione per informare sul progetto di comprensorio turistico e sciistico infrastrutturato che minaccia l’integrità delle aree protette del parco – Leggi l’articolo