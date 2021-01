Dalla Giöbia alla natura, un weekend di storie e creatività per i bambini

In questo fine settimana di pieno inverno e in zona rossa, dal 22 al 24 gennaio il meteo promette schiarite e temperature in calo mentre dal territorio arrivano per i bambini proposte di letture teatrali da condividere online, libri da leggere in famiglia e laboratori per ogni gusto: ci sono quelli dedicati alla natura, quelli che permettono di avventurarsi alla scoperta dello Spazio oppure legati alla tradizione della Giöbia.

Gli eventi spesso gratuiti, ma è comunque richiesta la prenotazione.

CREATIVITÀ

Busto Arsizio: c’è tempo fino a domenica 24 gennaio per partecipare al contest “Disegna la Giöbia” promosso dall’Amministrazione comunale. In palio uno Smartbox > Qui tutti i dettagli

Oasi Lipu: è in programma sabato pomeriggio un laboratorio speciale di Oasi Lipu Live che propone ai bambini di rimanere in contatto con la natura con un’attività online per imparare “Ricette speciali” che possono aiutare i piccoli animali durante l’inverno > Tutti i dettagli

Varese: la sezione varesina della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) chiede agli studenti delle scuole primarie e secondarie disegnare il logo del progetto “Sulle ali dei rondoni” > L’iniziativa

Torino: Infini.to – Museo dell’Astronomia e dello Spazio e Planetario, continua a raccontare le meraviglie dell’Universo online, attraverso speciali laboratori per i bambini > Scopri i dettagli

STORIE E SPETTACOLI

Cantello: un doppio appuntamento è in programma sabato pomeriggio per la mini rassegna delle Storie del sabato promosse dalla biblioteca civica in collaborazione con la narratrice e attrice Betty Colombo. Alle ore 15 per i più piccoli “I vizi del lupo”, che ha sempre fame, e alle 17 per i più grandi “Polifemo” > Leggi di più

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo pubblicata nel giorno dell’Epifania: si intitola “I baffi del signor Dalì” > Guarda qui

Vedano Olona: la biblioteca comunale propone ai bambini tre “Storie suonate”, raccontate con voce e chitarra dalla scrittrice Giuditta Campello e dal musicista Claudio Cornelli. Tra queste “I musicanti di Brema” e un tributo al binomio fantastico di Gianni Rodari > Scopri di più

GIOCHI E SFIDE

Ispra: nasce sulle rive del Lago Maggiore “Willy Wonka e La fabbrica di cioccolato”, una creazione interamente costruita con i mattoncini Lego da Roberto Ceruti > Leggi qui

Mondo: il gioco di carte UNO festeggia 50 anni e per celebrare l’evento Mattel propone una nuova gamma di prodotti, nuove varianti di giovo e il primo contest mondiale per fan e giocatori di ogni età > Leggi di più

Varese: online il bando per partecipare a “Cortisonici Ragazzi 2021“, la sezione del festival internazionale del cortometraggio dedicata ai piccoli registi in erba. Alla rassegna possono partecipare i lavori di massimo 15 minuti realizzati da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni > Qui tutte le info

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini > Scopri di più

Venegono: le storie di #Nunchi create da due giovanissime pedagogiste in pandemia per sostenere bambini e famiglie nella nuova quotidianità, sono diventate un libro. Il ricavato dell’iniziativa verrà donato al progetto della CRI #iltempodellagentilezza, per famiglie in difficoltà > Scopri la storia

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPA’

Luino: la luinese Beatrice Sapori è referente territoriale di Parto positivo e Babybrains, la filosofia che intreccia osservazione e neuroscienze per accompagnare futuri e neo genitori nel loro ruolo > Scopri di più

Azzate: riapre negli spazi dell’associazione Mamme in cerchio di via Volta lo Stendipanni, il mercatino a sostegno della maternità in cui è possibile trovare abbigliamento, giochi e attrezzatura per bambini usati ma in ottimo stato. Ogni lunedì, mercoledì e sabato mattina e nel pomeriggio di giovedì > L’articolo

Bonus e contributi: il fine settimana può essere l’occasione giusta per prendersi qualche minuto di tempo per leggere con calma la Guida ai diritti, bonus e contributi riconosciuti alle famiglie nel 2021 > Leggi qui

Per tutti: davanti a un libro o a una diretta social, nel fine settimana si può partecipare alla maratona musicale per chiedere la liberazione di Zaki, oltre a guardare un film d’autore o gustare un concerto > Cosa fare nel weekend