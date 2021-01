Raccolte centomila firme per l’Alpe Devero, sabato l’evento online

La petizione “Salviamo l’Alpe Devero” ha raggiunto le centomila firme e il Comitato Tutela Devero ha deciso di festeggiare con un evento su Facebook. L’evento online sarà l’occasione per informare e riflettere su “Avvicinare le Montagne”, il progetto di comprensorio turistico e sciistico infrastrutturato che minaccia l’integrità delle aree protette del Parco Alpe Veglia e Devero e del relativo Sito europeo Natura 2000.

Sono numerosi e autorevoli gli ospiti chiamati a raccolta dal Comitato, non solo per illustrare i motivi di contrarietà ad “Avvicinare le Montagne”, ma anche per ragionare su proposte alternative di sviluppo e fruizione degli spazi alpini, in un’epoca di allarmanti cambiamenti climatici ed economici che non possono più essere ignorati.

Parteciperanno all’evento:

Vincenzo Torti, Presidente del CAI;

Vittorio Cogliati Dezza, già Presidente Nazionale di Legambiente;

Andrea Ratti, imprenditore;

Domenico Finiguerra, del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio;

Rossella Muroni, Deputata, Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera;

Piero Vallenzasca, Presidente di Italia Nostra VCO;

Sarah di Sabato, Consigliera Regionale presso la Regione Piemonte;

Federico Nogara, già funzionario dell’Unione Europea – Progetti LIFE;

Emanuela Beacco, Avvocato;

Vanda Bonardo, Presidente della CIPRA;

Marzio Marzorati, Presidente del Parco Nord Milano;

Giorgio Daidola, docente dell’Università di Trento e maestro di sci;

Enrico Camanni, giornalista, scrittore e alpinista;

Claudio Cavalli, scrittore e regista;

Gigi Bellaria, bioarchitetto;

Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera;

Paolo Paci, direttore della rivista Meridiani Montagne;

Susanne Mayer, guida escursionistica;

Iris Kürschner, scrittrice e giornalista;

Andrea Bocchiola, psicanalista e alpinista emerito del CAI;

Michele Galmarini, gestore del rifugio CAI “Enrico Castiglioni” presso l’Alpe Devero

Introdurrà gli interventi Matteo Castella, del Comitato Tutela Devero.

Per assistere all’evento, sarà sufficiente collegarsi al sito https://www.facebook.com/comitatotuteladevero/

La registrazione integrale del live Facebook rimarrà disponibile per la visione in differita anche a evento concluso.