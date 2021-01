Il furgone rubato alla Cooperativa L’Anaconda è stato ritrovato

È stato ritrovato e recuperato il furgone della cooperativa sociale L’Anaconda rubato la notte scorsa dalla sede di via Rainoldi. Il mezzo è stato avvistato grazie alla segnalazione di una cittadina che, dopo aver letto del furto, lo ha individuato in un parcheggio nei pressi dell’ospedale di Varese.

“Da come lo abbiamo trovato è possibile che qualcuno lo abbia usato per passarci la notte – spiegano dalla cooperativa -. Puzza di sigaretta e non parte perché si è scaricata la batteria, per fortuna però lo abbiamo ritrovato e potrà essere rimesso in sesto con poco”.