La Lipu: “Torneremo!”

Un bel messaggio attraverso la newsletter della Lipu. Torneremo, dicono, ma intano c’è molto da fare.

“L’inverno ha ammantato l’oasi con le sue tinte bianche e nere, il ghiaccio ha ricoperto gli stagni e nella poca acqua rimasta libera dalla morsa del gelo alcune anatre si radunano già pronte a formare le coppie per la futura stagione riproduttiva. Una volpe cammina in modo accorto sul leggero strato ghiacciato alla ricerca di qualche preda nel silenzio ovattato della palude.

Fuori dall’acqua i visitatori invernali sembrano confondersi con l’abito bianco di questa stagione: aironi bianchi maggiori e averle maggiori scelgono i loro posatoi su qualche ramo spoglio mentre le albanelle reali sorvolano il canneto orlato di ghiaccio.

Nell’attesa della rinascita primaverile la natura rallenta e si riposa concentrando le forze per esplodere ai raggi solari della “bella stagione” dove suoni e colori riempiono nuovamente il paesaggio palustre.

Anche noi ci prepariamo alla nuova stagione rimettendo a posto i camminamenti, pulendo le cassette nido, posizionando le barriere per gli anfibi ai sottopassi e ricaricando le energie per vivere insieme a voi i futuri eventi oasi che siamo certi prima o poi torneranno”