La magia del ghiaccio alle grotte della Valganna

(foto di Giulia Tadini) – Il freddo pungente di questi giorni rinnova uno spettacolo sempre diverso ma sempre ugualmente affascinante: la cascatella che scorre perenne alle grotte della Valganna si è cristallizzata in fantasiose forme di ghiaccio.

Uno spettacolo che attira come sempre molti curiosi, impazienti di fotografare la magica trasformazione. Uno spettacolo per tutti, da ammirare stando a distanza, come sottolineano le transenne messe a protezione della cascata di ghiaccio.