“Nuova vita al centro storico. Buguggiate cambia volto”

Un progetto ambizioso che cambierà il volto del paese. Le foto che scorrono sul muro della sala Ubuntu, dove si è svolta la conferenza stampa, rimandano l’immagine di un centro storico moderno e completo di servizi a disposizione dei cittadini. Il progetto di rigenerazione urbana presentato ieri dal sindaco Matteo Sambo prevede una riqualificazione profonda di Buguggiate che è limitativo classificare come la “ristrutturazione di Cascina Martignoni”.

«È il primo passo verso la rivitalizzazione urbana di Buguggiate – ha spiegato il sindaco – che investirà tutto il paese. La legge sulla Rigenerazione urbana ci ha offerto l’opportunità di studiare un progetto articolato senza modificare il Pgt. E’ una legge che consente di recuperare l’esistente evitando il consumo dei territori. Ed è quello che faremo».

Il progetto ruota tutto attorno alla riqualificazione della cascina Martignoni, in via Piave, uno stabile in gran parte diroccato ma sottoposto a vincoli dalla Sovrintendenza: «Tutto partirà da lì – dice Matteo Sambo – ma poi investirà gran parte del paese. L’idea è di ristrutturare la cascina, rifare il municipio, l’interno e l’esterno, costruire nuovi parcheggi e realizzare una pista ciclabile che da via Piave porterà, seguendo il torrente Valciasca, fino al lago e si ricongiungerà con la pista esistente».

Cascina Martignoni è di proprietà di Massimo Gabri, titolare dell’impresa di costruzioni che porta il suo nome, che ha un ruolo fondamentale nel progetto di rigenerazione urbana: la riqualificazione dell’area di via Piave sarà eseguita da Gabri che “in cambio” otterrà dal Comune Villa Scazza, una bellissima costruzione in cima ad una collina che l’amministrazione ha tentato più volte di vendere senza mai riuscirci.

«Nella zona della cascina l’impresa Gabri costruirà un edificio residenziale a due piani con sottotetto, nell’attuale parchetto di via Bellini saranno costruite quattro villette a schiera. Una parte dell’area sarà adibita a parco pubblico mentre la cascina e la villa adiacente verranno ristrutturate e ospiteranno sale e servizi comunali la cui destinazione verrà decisa successivamente. Stiamo pensando a un concorso di idee – spiega ancora Matteo Sambo- vorremmo convocare più architetti per scegliere poi il progetto che più ci aggrada»



I lavori potrebbero partire già tra un paio di mesi.

Il progetto di riqualificazione della cascina Martignoni riguarda un’area di circa 15 mila metri quadrati e sarà in carico all’impresa di Massimo Gabri che in cambio, per il valore equivalente dell’opera, circa 800 mila euro, otterrà Villa Scazza. «Faremo una piccola operazione immobiliare – spiega l’imprenditore – Ricaveremo dalla struttura, che ha una forma particolare, e si trova in un’area molto bella ed esclusiva, appartamenti di alto pregio».

Soddisfatto anche il vicesindaco Lorenzo Carabelli: «E’ un’idea che ha quasi quarant’anni e sono contento che si sia arrivati a realizzarla salvaguardando edifici storici. Mi piacerebbe che all’interno della cascina si facesse un centro per la prevenzione medica che a Buguggiate non c’è».

Non mancheranno spazi riservati alle associazioni del paese e saranno ascoltate le proposte di tutta la comunità, ha concluso il primo cittadino di Buguggiate.