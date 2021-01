Il primo Thinking Varese del 2021 racconta il Giardino

Proseguono anche nel 2021 le attività culturali di“Thinking Varese. Testimonianze di architettura” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, e il primo semestre del nuovo anno sarà dedicato alle Fondazioni che si occupano di valorizzazione dell’architettura e del paesaggio

Il primo appuntamento del nuovo anno si terrà mercoledì 13 gennaio alle 19 in modalità webinar.

Ospite sarà Luigi Latini della fondazione Benetton Studi Ricerche, Italia con la conversazione dal titolo “Curare la terra. Lo sguardo internazionale del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino”.

La conversazione si svolgerà in modalità webinar (QUI il link per registrarsi) e la partecipazione sarà libera e gratuita a tutti, anche per i non addetti ai lavori: agli architetti (non solo di Varese e provincia, ma anche di tutta Italia) che assisteranno alla conversazione saranno riconosciuti 2 crediti formativi professionali validi per il triennio 2020/2022.

Luigi Latini, architetto e paesaggista, è docente di Architettura del Paesaggio presso l’Università Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto. Nel campo della ricerca sui temi del paesaggio e del giardino lavora presso l’Università degli Studi di Firenze dove, nel 2001 consegue un dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica e inaugura dal 1998 una stretta collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. Nell’ambito della Fondazione Benetton ricopre attualmente la carica di direttore e presidente del Comitato scientifico, con il compito di indirizzare la ricerca e le attività nel campo del paesaggio, in particolare quelle inerenti il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino.

Alla ricerca universitaria affianca le attività d’insegnamento, la responsabilità di workshop di progettazione, oltre alla partecipazione e al coordinamento di convegni anche di carattere internazionale. Ha svolto a Firenze libera attività professionale, sia nel campo delle attività culturali che in quello della progettazione e pianificazione paesaggistica, con incarichi presso enti pubblici e istituzioni culturali, in Italia e all’estero. Dal 2010 è socio fondatore e presidente (2010-2020) dell’Associazione Pietro Porcinai a Fiesole.

È autore di numerosi saggi su giardino e paesaggio e di contributi in pubblicazioni promosse da università italiane ed estere.

Tra i volumi recenti Manuale di coltivazione pratica e poetica, Il Poligrafo, Padova 2017 (con Tessa Matteini); Pietro Porcinai and the Landscape of Modern Italy, Routledge, Londra 2017 (con Marc Treib); Pietro Porcinai. Il progetto del paesaggio nel xx secolo, Marsilio, Venezia 2012 (con Mariapia Cunico). Per la collana “Memorie” della Fondazione Benetton ha curato, con Domenico Luciani, il volume Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio (Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso 1998, Premio internazionale Hanbury 1998) e, con Patrizia Boschiero e Simonetta Zanon, Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze/Caring for the land. Places, practices, experiences (Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso 2017).