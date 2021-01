Un weekend di racconti, creatività e immaginazione per i bambini

Foto di pasja1000 da Pixabay

Freddissimo ma soleggiato, questo primo vero weekend del 2021 vede tutta Italia in zona arancione sabato e domenica: significa che ci si può muovere solo all’interno del Comune di residenza, anche per qualche passeggiata, meglio se nelle ore centrali della giornata e in luoghi non troppo frequentati. Oppure i genitori possono godersi il calduccio di casa per giocare insieme ai figli o lasciarsi coinvolgere da spettacoli, laboratori o letture proposti sul web per le famiglie (a volte è necessaria la prenotazione).

SPETTACOLI

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo pubblicata nel giorno dell’Epifania: si intitola “I baffi del signor Dalì” > Scopri di più

Vedano Olona: la biblioteca comunale propone ai bambini tre “Storie suonate”, raccontate con voce e chitarra dalla scrittrice Giuditta Campello e dal musicista Claudio Cornelli. Tra queste “I musicanti di Brema” e un tributo al binomio fantastico di Gianni Rodari > Scopri di più

Varese: le lucine di Natale continueranno ad illuminare il borgo del Sacro Monte ancora per tutto il mese di gennaio > L’articolo

CREATIVITÀ

Varese: online il bando per partecipare a “Cortisonici Ragazzi 2021“, la sezione del festival internazionale del cortometraggio dedicata ai piccoli registi in erba. Alla rassegna possono partecipare i lavori di massimo 15 minuti realizzati da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni > Qui tutte le info

Milano: il laboratorio promosso dal Museo Poldi Pezzoli per domenica pomeriggio propone ai bambini dai 6 ai 12 anni di inventare e illustrare la vita del misterioso Cavaliere nero ritratto da Giovanni Battista Moroni > L’iniziativa

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi GiocoLab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto svelati in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini questa settimana propone di ripartire con slancio leggendo due storie “da brividi”. C’è chi indaga sulla scomparsa di un piccolo mammut e chi sulle origini della più grande scrittrice di gialli > Scopri di più

Cazzago Brabbia: gli alunni della scuola primaria Pascoli diventano Postini di poesie, imbucando versi in rima nelle cassette delle lettere, regalando alcune poesie ai negozianti e recitandone altre lungo il percorso, martedì 12 gennaio dalle 14.30 per le vie del paese > L’iniziativa

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPA’

Bonus e contributi: il fine settimana può essere l’occasione giusta per prendersi qualche minuto di tempo per leggere con calma la Guida ai diritti, bonus e contributi riconosciuti alle famiglie nel 2021 > Leggi qui

