Viola l’obbligo di dimora, arrestato a Cittiglio

Non poteva uscire dal suo comune di residenza ma i carabinieri sono riusciti ad appurare che in diverse occasioni nei mesi scorsi era a zonzo per la Valcuvia e così è stato arrestato.

Questo perché il 22enne straniero era stato raggiunto anni fa dalla misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello presso il Tribunale di Milano

Nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio, i carabinieri della Stazione di Varese, coadiuvati dai colleghi di Laveno Mombello, hanno operato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il ragazzo è stato rintracciato a Cittiglio e arrestato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.