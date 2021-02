Diventa protagonista della mostra fotografica di Monteviasco!

Visto il perdurare dell’emergenza COVID-19, che ha costretto tutti a sospendere le proprie attività e moltissimi a rivedere il proprio modo di lavorare, il Gruppo Amici Monteviasco ha scelto una nuova modalità per cominciare a riconnettersi, anche solo in maniera virtuale, con tutti i loro sostenitori e gli amanti del piccolo borgo del Luinese.

“Abbiamo organizzato un contest sulla nostra pagina Facebook, in cui tutti potranno proporre il proprio scatto di Monteviasco, recente o del passato e poi tifare per rivederlo dal vivo all’interno della mostra allestita in paese. Il Regolamento è molto semplice: iscriviti alla pagina Facebook del Gruppo, leggendo ed accettandone il Regolamento (passaggio molto importante!), seleziona la tua foto più bella scattata nel territorio di Monteviasco, dalle un titolo ed inviala via Messenger. Potrai partecipare con un solo scatto, per cui fai attenzione alla scelta!”

Le immagini ricevute saranno inserite nell’album online “Monteviasco attraverso i tuoi occhi” e tutti potranno votare le loro preferite: il 30 aprile 2021, alla chiusura del contest, le 25 foto che riceveranno più “mi piace” saranno selezionate e successivamente esposte al pubblico durante l’estate in una mostra allestita presso la struttura dell’ex Asilo di Monteviasco, dando l’occasione di poterle ammirare a tutti coloro che si avventurerenno fino al piccolo borgo di montagna.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Curiglia con Monteviasco. Regolamento completo sulla pagina Facebook.