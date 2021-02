Padiglioni “Primula”, la Lega presenta una mozione

Il vice capogruppo della Lega in consiglio regionale Andrea Monti e il presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali Emanuele Monti hanno avanzato una mozione urgente per destinare direttamente alle Regioni le risorse stanziate per la realizzazione dei padiglioni “Primula”, quelli progettati per somministrare i vaccini anti-covid.

Secondo Andrea ed Emanuele Monti, in questo modo le regioni potrebbero organizzarsi autonomamente e potenziare strutture già presenti sul territorio. «Chiediamo al Governo di non sprecare soldi in centri inutili e inefficienti buoni solo per fare uno spot e far guadagnare qualche quattrino a qualcuno», sottolinea Andrea Monti, rimarcando la necessità di dirottare, piuttosto, quelle risorse alle Regioni per l’allestimento di punti vaccini adeguati e funzionali, cogliendo così anche l’occasione di investire su strutture che poi rimarranno a disposizione anche in futuro, per nuovi ambulatori e per rafforzare l’offerta territoriale.