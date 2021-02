Primo caso di variante sudafricana isolata all’ospedale di Varese

Dopo il primo caso di variante brasiliana, il laboratorio di microbiologia dell’ospedale di Varese ha individuato e isolato anche il primo caso di Sars CoV2 con mutazione sudafricana.

È un uomo, rientrato nei giorni scorsi da un Paese dell’Africa Australe all’Aeroporto di Malpensa ed è ricoverato. Sottoposto a tampone al rientro, è risultato positivo. L’equipe del professor Fabrizio Maggi ha effettuato le indagini previste e identificato il nuovo ceppo inviato per la conferma prevista all’Istituto Superiore di Sanità.

« Come per la variante brasiliana – spiega il professor Paolo Grossi primario di malattie infettive dell’ospedale di Varese – anche per quella sudafricana, aumentano le precauzioni e le misure di isolamento per chi entra in contatto con questo paziente. Ancora si sa molto poco di queste mutazioni ma pare confermato che abbiano una capacità di diffusione maggiore. Per il virus sudafricano, inoltre, si ritiene che i vaccini in circolazioni diano risposte inferiori. Moderna, per esempio, prevede tre dosi per assicurare copertura adeguata. Per questo occorre adottare comportamenti rigorosi per evitare contatti e il contagio».

ATS Insubria sta monitorando la situazione, con specifico riferimento alle attività di tracciamento e testing sui contatti.

Tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione della variante sono attualmente in corso. Al momento la situazione non è motivo di allarme, ma rimane estremamente elevato il livello di attenzione da parte dell’Autorità Sanitaria.