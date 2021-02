Risveglio dorato, le polveri sahariane rilevate da MeteoSvizzera

(foto di Delia Ilona Ciocoiu) Ancora un risveglio, sfumato d’oro e di ocra. Come avvenuto alcune settimane fa, l’effetto è dato dalla presenza delle polveri sahariane nell’aria e si distingue per la sfumatura giallognola più o meno intensa che si può notare in alcune ore del mattino.

In questa foto, pubblicata sulla pagina Facebook di MeteoSvizzera (stazione di Locarno Monti) è ben visibile questo fenomeno:

MeteoSvizzera monitora costantemente questo tipo di eventi (i più recenti sono stati registrati il 22, 21, 19 e 5 febbraio). “La polvere minerale – si legge sul sito di meteorologia – è una componente importante dell’aerosol atmosferico e il Sahara è la sua principale fonte. Con forti venti e una grande turbolenza accade regolarmente che nelle regioni desertiche dell’Africa del Nord le particelle di sabbia sono sollevate nell’atmosfera ad alcuni chilometri di quota. Le particelle più grandi ricadono rapidamente al suolo, mentre in presenza di una forte corrente meridionale in quota le più piccole possono essere trasportate fino alla Alpi svizzere”.

